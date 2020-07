Diano Marina: esce con gli amici e poi scompare nel nulla. Allarme per un 16enne



Il giovane originario di Chieri (Torino) sarebbe stato visto l’ultima volta ieri in tarda serata nella piazza del comune ligure, dove si trova in vacanza coi nonni, in compagnia di alcuni amici che si sarebbero allontanati. Per le ricerche anche l’unità cinofila dei cani molecolari.

Continua a leggere



Il giovane originario di Chieri (Torino) sarebbe stato visto l’ultima volta ieri in tarda serata nella piazza del comune ligure, dove si trova in vacanza coi nonni, in compagnia di alcuni amici che si sarebbero allontanati. Per le ricerche anche l’unità cinofila dei cani molecolari.

Continua a leggere

Continua a leggere