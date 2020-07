“Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme”, ad annunciarlo Riccardo Signoretti



Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme. A dare la notizia è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2020. Non sono chiari i motivi della separazione, ma pare che la coppia fosse in crisi da tempo. Un’altra coppia è scoppiata: è certamente una estate molto movimentata per gli appassionati del pettegolezzo.

