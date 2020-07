Dramma a Piombino, giovane paracadutista trovato morto sotto un traliccio



Un paracadutista di 31 anni in forza al “Col Moschin” è stato trovato morto sotto un traliccio a Piombino. Secondo prime ipotesi la morte potrebbe essere avvenuta dopo un lancio fatto in attività sportiva privata ma non viene neppure esclusa la caduta accidentale. Il corpo ormai senza vita è stato ritrovato da un commilitone nella notte.

