Dramma ad Asti, cade dal balcone mentre sistema la zanzariera: morta mamma di 29 anni



Una mamma di 29 anni è morta a Monale, in provincia di Asti, cadendo dal balcone di casa dopo aver perso l’equilibrio nel tentativo di mettere delle zanzariere alle finestre. Ha fatto un volo di circa 10 metri e l’impatto col suolo è stato talmente violento da non lasciarle scampo. In casa c’erano i quattro figli di 8, 6, 4 e 2 anni. Si sarebbe trattato di un tragico incidente.

