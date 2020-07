Dramma in Sardegna, muore precipitando dalla scogliera. “Era in prima linea nel reparto Covid”



Maria Paola Ghisu era tornata nella sua Sardegna dopo un periodo di duro lavoro come operatrice socio sanitaria in Azienda Ospedaliera. Durante l’emergenza coronavirus aveva lavorato in un reparto Covid. Non vedeva l’ora di trascorrere le vacanze nel suo mare, di incontrare dopo un anno la sorella Sandra. Ieri purtroppo la tragedia che l’ha vista protagonista.

Continua a leggere



Maria Paola Ghisu era tornata nella sua Sardegna dopo un periodo di duro lavoro come operatrice socio sanitaria in Azienda Ospedaliera. Durante l’emergenza coronavirus aveva lavorato in un reparto Covid. Non vedeva l’ora di trascorrere le vacanze nel suo mare, di incontrare dopo un anno la sorella Sandra. Ieri purtroppo la tragedia che l’ha vista protagonista.

Continua a leggere

Continua a leggere