Due nuovi focolai di Coronavirus a Catania, 21 contagi già accertati: “113 casi in isolamento”



Sono due i nuovi piccoli focolai di Coronavirus che si registrano a Catania, per un totale di 21 casi positivi e 113 persone in isolamento domiciliare in attesa di essere sottoposte a tampone. Lo ha comunicato l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza: “Il virus è ancora capace di contagiare. Dobbiamo proteggere la stagione estiva e la ripartenza della nostra economia, altrimenti siamo pronti ad imporre un nuovo lockdown”.

