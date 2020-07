Ecco i Paesi da cui non si può più arrivare in Italia per rischio Covid



“Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati in questi Paesi” ha annunciato stasera il Ministro della Salute Roberto Speranza. “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi” ha aggiunto.

