Ecobonus al 110%, quando è possibile ottenerlo per l’acquisto dei condizionatori



L’Ecobonus al 110% varrà anche per gli interventi di efficientamento energetico considerati minori e per quelli sui palazzi storici o bloccati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Altra questione dibattuta è quella dell’applicazione del beneficio fiscale per l’installazione dei condizionatori: vediamo come dovrebbe funzionare e quando si potrà usufruire dello sconto al 110%.

Continua a leggere



L’Ecobonus al 110% varrà anche per gli interventi di efficientamento energetico considerati minori e per quelli sui palazzi storici o bloccati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Altra questione dibattuta è quella dell’applicazione del beneficio fiscale per l’installazione dei condizionatori: vediamo come dovrebbe funzionare e quando si potrà usufruire dello sconto al 110%.

Continua a leggere

Continua a leggere