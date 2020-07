Eiza Gonzalez bollente in piscina con Timothée Chalamet, tra i suoi ex Maluma e Liam Hemsworth



L’attrice e cantante messicana Eiza González è finita nell’occhio del ciclone per le foto del momento bollente in piscina vissuto con l’attore Timothée Chalamet. Ma il divo di “Chiamami col tuo nome” non è l’unica star che abbia amato Eiza. Nel suo passato ci sono flirt con personaggi altrettanto noti: da Liam Hemsworth con il quale ha vissuto una breve relazione nel 2013 ai baci con Maluma, passando per un flirt mai confermato con Cristiano Ronaldo.

