Eleonora Daniele: “La morte di mio fratello autistico mi ha spinta a volere un figlio”



La conduttrice è diventata mamma a 43 anni: lo scorso maggio ha dato alla luce la piccola Carlotta. Il desiderio di maternità in lei si è manifestato dopo la scomparsa del fratello Luigi nel 2015: “Per me era come un figlio, anche se io sono più piccola: ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia”.

