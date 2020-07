Eleonora Perraro torturata a morsi e strangolata: torna in carcere il marito



Torna in cella dopo un breve periodo ai domiciliari per l’emergenza Covid, Marco Manfrini il marito di Eleonora Perraro, la donna seviziata a morsi e uccisa a Nago (Trento) un anno fa. Era ai domiciliari, senza braccialetto elettronico, per motivi di salute. Per Manfrini l’ipotesi di reato è omicidio volontario.

Continua a leggere



Torna in cella dopo un breve periodo ai domiciliari per l’emergenza Covid, Marco Manfrini il marito di Eleonora Perraro, la donna seviziata a morsi e uccisa a Nago (Trento) un anno fa. Era ai domiciliari, senza braccialetto elettronico, per motivi di salute. Per Manfrini l’ipotesi di reato è omicidio volontario.

Continua a leggere

Continua a leggere