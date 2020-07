Elettra Lamborghini e Afrojack, la data del matrimonio sarà il 6 settembre



Secondo Dagospia non ci sono dubbi: la data del matrimonio sarà domenica 6 settembre 2020. Elettra Lamborghini e il dj olandese Afrijack si sposeranno in una cornice da sogno, in una villa sul lago di Garda. Mentre il padre di lei avrebbe preferito una cerimonia tradizionale nella città Natale, Bologna, l’ereditiera è molto determinata sulla scelta della location. Rese pubbliche le immagini della prova dell’abito, ora mancano solo alcuni dettagli da ultimare.

