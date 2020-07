Elettra Lamborghini matrimonio, sopralluogo nella villa dove si è sposata la figlia di Ancelotti



Elettra Lamborghini pubblica le carte per la prenotazione del matrimonio civile e lancia sui social i preparativi delle nozze che si celebreranno il 6 settembre 2020 con Afrojack, all’anagrafe Nick Van de Wall, dj e produttore musicale olandese. Tappa a Napoli per l’abito da sposa e poi a Capua, vicino Caserta, dove ha visitato tenuta San Domenico di Sant’Angelo in Formis, dove si sono sposate anche Katia Ancelotti, figlia dell’allenatore Carlo Ancelotti, e Teresanna Pugliese.

