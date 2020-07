Eligia Ardita uccisa all’ottavo mese di gravidanza: ergastolo confermato per il marito



La corte d’Assise d’appello di Catania ha confermato l’ergastolo per Christian Leonardi, l’uomo che a gennaio 2015, a Siracusa, ha cagionato la morte, percuotendola, della moglie incinta di otto mesi e della piccola Giulia, la bimba che portava in grembo. “Giustizia terrena è stata fatta per Eligia e Giulia Ardita. Tu, assassino rassegnati a marcire” ha commentato Luisa Ardita, la sorella della vittima. Leonardi continua a professarsi innocente.

