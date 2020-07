Elisabetta Canalis: “Un altro figlio? Ho preso Nello, abbandonato durante la quarantena”



Elisabetta Canalis si racconta in una diretta su Instagram con il Corriere della Sera. Dopo aver presentato sui social per la prima volta Skyler Eva, 5 anni, ha rivelato: “Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia e forse ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere”. E su un altro figlio: “Abbiamo preso il cane Nello, abbandonato da qualcuno durante il Covid”.

