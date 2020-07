Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta: “Basta fake news”



Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt con Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta. In un video pubblicato su Instagram, l’ex moglie di Flavio Briatore tuona: “Sono felice di essere un personaggio pubblico, di essere molto richiesta, di finire sulle copertine però non posso svegliarmi la mattina e leggere su tutti i siti che sono fidanzata e che potrebbe addirittura nascere una storia. Basta con queste fake news”.

