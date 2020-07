Elton John racconta dell’ex moglie nel suo libro, lei gli fa causa per 3 milioni: “È sotto shock”



Renate Blauel, ex moglie di Elton John, ha fatto causa al cantante per avere scritto del loro matrimonio nell’autobiografia “Me, Elton John”. Chiesti 3 milioni di sterline di risarcimento perché il libro avrebbe innescato in lei “problemi di salute mentale preesistenti”. Il loro matrimonio finì, per volere del’artista, nel 1988. Cinque anni dopo lui avrebbe incontrato David Furnish, suo attuale marito.

Continua a leggere



Renate Blauel, ex moglie di Elton John, ha fatto causa al cantante per avere scritto del loro matrimonio nell’autobiografia “Me, Elton John”. Chiesti 3 milioni di sterline di risarcimento perché il libro avrebbe innescato in lei “problemi di salute mentale preesistenti”. Il loro matrimonio finì, per volere del’artista, nel 1988. Cinque anni dopo lui avrebbe incontrato David Furnish, suo attuale marito.

Continua a leggere

Continua a leggere