Emma Scalondro, la ragazza bionda in barca con Stefano De Martino: “È amico del mio fidanzato”



È Emma Scalondro, stilista e consulente d’immagine, la splendida ragazza bionda fotografata in barca con Stefano De Martino. “Eravamo in 4, c’era anche il mio ragazzo in barca”, racconta a Fanpage.it che l’ha contattata dopo che il gossip su una presunta relazione con il conduttore è esploso. Nessun mistero: Emma è legata ad Andrea Lezza, amico di Stefano, presente in barca quando le foto sono state scattate.

Continua a leggere



È Emma Scalondro, stilista e consulente d’immagine, la splendida ragazza bionda fotografata in barca con Stefano De Martino. “Eravamo in 4, c’era anche il mio ragazzo in barca”, racconta a Fanpage.it che l’ha contattata dopo che il gossip su una presunta relazione con il conduttore è esploso. Nessun mistero: Emma è legata ad Andrea Lezza, amico di Stefano, presente in barca quando le foto sono state scattate.

Continua a leggere

Continua a leggere