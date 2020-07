Erika Preti uccisa con 57 coltellate, 30 anni al fidanzato



La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per omicidio nei confronti di Dimitri Fricano, il 32enne di Biella che l’11 giugno 2017 ha ucciso con 57 coltellate la fidanzata, Erika Preti, durante una vacanza in Sardegna. “È giusto che paghi per quello che ha fatto – hanno detto dopo la lettura della sentenza Fabrizio Preti e Tiziana Suman, i genitori di Erika – Non possiamo perdonarlo. È troppo il dolore causato”.

Continua a leggere



La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per omicidio nei confronti di Dimitri Fricano, il 32enne di Biella che l’11 giugno 2017 ha ucciso con 57 coltellate la fidanzata, Erika Preti, durante una vacanza in Sardegna. “È giusto che paghi per quello che ha fatto – hanno detto dopo la lettura della sentenza Fabrizio Preti e Tiziana Suman, i genitori di Erika – Non possiamo perdonarlo. È troppo il dolore causato”.

Continua a leggere

Continua a leggere