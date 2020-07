Errori sanitari, in Italia in media un caso ogni 10 giorni per struttura: il Rapporto MedMal



L’ultimo rapporto sulle malpractice nel mondo sanitario italiano realizzato da Marsh Italia. La maggior parte dei casi di errori sanitari vengono segnalati nell’attività chirurgica che rappresenta il 38,5%del totale, seguono gli errori diagnostici (20,3%), gli errori terapeutici (10,8%) e le infezioni.

Continua a leggere



L’ultimo rapporto sulle malpractice nel mondo sanitario italiano realizzato da Marsh Italia. La maggior parte dei casi di errori sanitari vengono segnalati nell’attività chirurgica che rappresenta il 38,5%del totale, seguono gli errori diagnostici (20,3%), gli errori terapeutici (10,8%) e le infezioni.

Continua a leggere

Continua a leggere