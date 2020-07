“Esco a gettare i rifiuti”, ma non torna più a casa: giovane mamma scomparsa in Salento



Si chiama Gianna Broggio ed è scomparsa da Nardò (Lecce), lo scorso 30 giugno. Gianna, che non aveva alcun motivo apparente per allontanarsi dalla propria famiglia, è uscita la sera di martedì per gettare la spazzatura e non è più tornata. Non ha denaro né carta di credito e non ha un mezzo di trasporto.

Continua a leggere



Si chiama Gianna Broggio ed è scomparsa da Nardò (Lecce), lo scorso 30 giugno. Gianna, che non aveva alcun motivo apparente per allontanarsi dalla propria famiglia, è uscita la sera di martedì per gettare la spazzatura e non è più tornata. Non ha denaro né carta di credito e non ha un mezzo di trasporto.

Continua a leggere

Continua a leggere