Evaso nella rivolta in carcere, preso Christoforo Aghilar, femminicida di Filomena Bruno



Catturato dai carabinieri il super ricercato Cristoforo Aghilar, l’uomo che il 28 ottobre 2019 ucciso a coltellate Filomena Bruno, a Orta Nova (Foggia). il 9 marzo scorso, approfittando della rivolta per il Covid19 scoppiata nella casa circondariale di via delle Casermette, a Foggia, era riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce per tutti questi mesi. È stato catturato in Puglia.

