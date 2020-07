Ex tronista di Uomini e Donne spagnolo ucciso a coltellate: quattro arresti, due hanno 16 anni



Daniel Menjíbar, 31 anni, è morto in seguito ad una presunta rissa sfociata in un’aggressione con arma da taglio. Il ragazzo, che ha riportato due ferite, è morto sul posto. È successo nella notte di sabato 11 luglio fuori da una discoteca di Torrent, vicino a Valencia. Nel 2010 aveva partecipato come tronista alla versione spagnola di Uomini e Donne, ‘Mujeres y hombres’, mentre negli ultimi anni era tornato a dedicarsi al suo lavoro come dirigente d’azienda.

