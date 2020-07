Fabio Fulco: “Ferito dopo la fine dell’amore con Cristina Chiabotto, non mi ha rispettato”



A distanza di più di un anno dalla fine della loro storia, Fabio Fulco torna a parlare dell’ex compagna Cristina Chiabotto che, dopo anni insieme, ha deciso di lasciarlo ed è convolata a nozze con Marco Roscio. “Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è accaduto”, racconta amareggiato l’attore che ha recentemente ritrovato l’amore con Veronica Papa, più giovane di 25 anni.

