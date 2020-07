Ferrara, pulcino di fratino ucciso a ciabattate da un ragazzino a Lido Spina



L’intervento del presidente degli ornitologi dell’Emilia Romagna, Roberto Tinarelli: “E’ una specie in via di estinzione ed è stato commesso un reato, il giovane responsabile è già stato individuato”. E precisa: L’obiettivo di AsOER non è certamente quello di accanirsi contro un minorenne, ma al contrario di informare e coinvolgere il più possibile la popolazione nella tutela di questa specie”

