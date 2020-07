Ferrara, tragedia in agriturismo: bambino di 4 anni muore annegato in piscina



Tragedia nel pomeriggio in un agriturismo di Bosco Mesola, nella provincia di Ferrara. Un bambino di quattro anni è annegato nella piscina della struttura ricettiva. Secondo quanto si è appreso il piccolo si trovava insieme alla mamma e per cause che sono ancora in corso di accertamento è scivolato nella piscina.

Continua a leggere



Tragedia nel pomeriggio in un agriturismo di Bosco Mesola, nella provincia di Ferrara. Un bambino di quattro anni è annegato nella piscina della struttura ricettiva. Secondo quanto si è appreso il piccolo si trovava insieme alla mamma e per cause che sono ancora in corso di accertamento è scivolato nella piscina.

Continua a leggere

Continua a leggere