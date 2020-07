Finito il processo di Johnny Depp e Amber Heard, fra qualche settimana la sentenza



Si è concluso il processo tra Johnny Depp e Amber Heard, dopo tre settimane di sedute in tribunale dinanzi all’Alta Corte di Londra, nel corso della causa che il divo ha intentato al The Sun per averlo definito “picchiatore della moglie”. La sentenza si avrà fra qualche settimana, ma sono emersi dei particolari a dir poco raccapriccianti del matrimonio tra le due star, che dovranno incontrarsi nuovamente in tribunale nel 2021, per l’accusa di diffamazione che Depp ha rivolto alla sua ex moglie, che avrebbe mentito sugli abusi.

