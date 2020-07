Firenze, 20enne denuncia: “Il calciatore Abdou Diakhatè mi ha rotto la mandibola con un pugno”



Samantha Luisa Duarte, 20enne di Firenze, ha pubblicato un video per denunciare l’aggressione subita in un locale da un ex calciatore della primavera della Fiorentina, Abdou Diakhatè. L’avvocato a Fanpage.it: “La mia cliente era lì con delle amiche, è stata chiamata da questo calciatore che lei conosce perché andavano a scuola insieme e che l’ha colpita con un pugno fratturandole la mandibola”.

