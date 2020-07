Flavio e Gianluca, l’autopsia non chiarisce la causa di morte: lunedì i funerali dei 16enni



Rimane confermata per ora l’ipotesi di un decesso legato all’uso di una sostanza tossica, così come dichiarato dal Procuratore di Terni. Ad accertare la natura della sostanza, che sarebbe metadone secondo Aldo Maria Romboli, il pusher che ha consegnato loro la sostanza che è ora a gli arresti, saranno gli esami tossicologici i cui esiti si sapranno in settimana.

Continua a leggere



Rimane confermata per ora l’ipotesi di un decesso legato all’uso di una sostanza tossica, così come dichiarato dal Procuratore di Terni. Ad accertare la natura della sostanza, che sarebbe metadone secondo Aldo Maria Romboli, il pusher che ha consegnato loro la sostanza che è ora a gli arresti, saranno gli esami tossicologici i cui esiti si sapranno in settimana.

Continua a leggere

Continua a leggere