Focolaio Brt, SiCobas: “Positivi anche in altri magazzini, ma la priorità è il profitto”

“Abbiamo fin da subito chiesto di chiudere il magazzino e di fare i test, ma l’azienda si è rifiutata sulla base del profitto di fare tutto questo”. Così Simone Carpeggiani, coordinatore del sindacato SiCobas di Bologna, dove giovedì è stato organizzato un presidio davanti al Comune per chiedere un incontro (non ottenuto) con sindaco e giunta dopo le centinaia di casi nel magazzino logistico della Bartolini. Anche in altre realtà importanti della logistica sono emersi casi di Covid-19 fra i lavoratori.

