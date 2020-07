Focolaio logistica, allarme alla Bartolini a Rovereto: “3 casi positivi, tamponi a 200 lavoratori”



Allerta per un nuovo possibile focolaio di Coronavirus nel magazzino di BRT (ex Bartolini) a Rovereto, in Trentino, dopo il cluster individuato presso la stessa azienda che si occupa di logistica a Bologna. Tre lavoratori sono risultati positivi dopo aver sviluppato i sintomi dell’infezione e già una settantina di tamponi sono stati effettuati sui colleghi: “Il virus non è scomparso e i posti di lavori sono luogo sensibile”.

