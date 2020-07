Focolaio logistica, nuovi contagi a Bologna. I sindacati: “31 casi in Tnt, nessuno ci ascolta”



Dopo il focolaio scoppiato in Bartolini, oggi BRT, in zona Roveri, ci sarebbero altri 31 casi positivi al nuovo Coronavirus in Tnt a Bologna. La denuncia di Simone Carpeggiani (SiCobas): “Questi sono i numeri, l’azienda aspetta i risultati di tutti i tamponi per procedere alla sanificazione. I lavoratori si sono rifiutati di stare in magazzino e sono tornati a casa”.

