Foggia, blocca una ragazza e inizia a toccarla: “Mi teneva così stretta da non potermi liberare”



Un uomo di 31 anni originario della Nigeria è stato arrestato a Foggia con l’accusa di violenza sessuale. Avrebbe bloccato una ragazza di venti anni per strada, nel quartiere ferrovia, e cominciato a palpeggiarla. La giovane in lacrime ha raccontato che la teneva così stretta da non riuscire a muoversi.

