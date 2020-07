Forte dei Marmi, 18enne si tuffa dal pontile con gli amici ma non riemerge: ricerche in corso



Ricerche in corso nelle acque di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove da ieri è disperso un ragazzo di 18 anni, di origini ghanesi ma residente a Parma, che non è più riemerso dopo essersi tuffato dal famoso pontile della città mentre si trovava con gli amici. Per perlustrare le acque si è anche alzato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo. Non è escluso che il giovane abbia avuto un malore.

