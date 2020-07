Francesca Cipriani: “Piango ogni giorno per Can Yaman. Dovevamo uscire, gli scrivo e non risponde”



La showgirl svela di avere una cotta per l’attore turco, superstar del pomeriggio di Canale 5 con la soap Daydreamer. I due si sono conosciuti a febbraio dietro le quinte di Live – Non è la D’Urso: la pandemia avrebbe impedito loro di vedersi e per giunta lui non risponderebbe ai suoi messaggi.

