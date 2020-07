Francesco Chiofalo dopo il tumore, Antonella Fiordelisi: “Non fa i controlli e non segue le terapie”



Antonella Fiordelisi, compagna di Francesco Chiofalo, ammonisce pubblicamente il fidanzato per la scarsa considerazione prestata al suo stato di salute. “Ha deciso di non volere più fare i controlli dopo il tumore che ha avuto e non segue le terapie”, racconta l’ex tentatrice di Temptation Island, preoccupata che il compagno possa tornare ad ammalarsi.

