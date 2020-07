Funerali di Vittoria, 14enne morta per un incidente in Vespa: in sottofondo la sua voce registrata



Per l’ultimo saluto della 14enne Vittoria De Paoli, morta sabato notte nel trevigiano in seguito a un incidente in Vespa, era presente un migliaio di persone. Una cerimonia commossa, che si è chiusa con una registrazione della voce della ragazza in sottofondo. La ragazza amava cantare, sognava una carriera nel mondo dello spettacolo.

Continua a leggere



Per l’ultimo saluto della 14enne Vittoria De Paoli, morta sabato notte nel trevigiano in seguito a un incidente in Vespa, era presente un migliaio di persone. Una cerimonia commossa, che si è chiusa con una registrazione della voce della ragazza in sottofondo. La ragazza amava cantare, sognava una carriera nel mondo dello spettacolo.

Continua a leggere

Continua a leggere