Furto nella villa dei reali d’Olanda in Chianti: ladri rubano l’auto dei sovrani e fuggono



I ladri sono entrati in azione a Badia a Passignano ma non in un’abitazione qualsiasi, bensì nella villa dei reali d’Olanda. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio nel comune di Barberino Tavarnelle.

Continua a leggere



I ladri sono entrati in azione a Badia a Passignano ma non in un’abitazione qualsiasi, bensì nella villa dei reali d’Olanda. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio nel comune di Barberino Tavarnelle.

Continua a leggere

Continua a leggere