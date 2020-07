Gemma Galgani e Nicola Vivarelli lontani: “Difficoltà legate alla distanza, prima era più semplice”



Nicola Vivarelli ammette che il rapporto con Gemma Galgani sta affrontando qualche difficoltà legata alla distanza. Dopo l’incontro a Roma i due non sono più stati sorpresi insieme. Non si hanno notizie nemmeno della breve vacanza in Toscana. “Qualche difficoltà legata alla distanza, perché prima, con le registrazioni, avevamo occasione di vederci spesso, mentre adesso sono subentrate difficoltà logistiche, tra impegni reciproci e vivendo in due città diverse”, racconta lui.

