Genova, città bloccata dal traffico: 20 chilometri di coda in centro, altri 12 sull’A26



L’intera viabilità genovese è andata in tilt con chilometri di code dovute al prolungamento inatteso della chiusura del tratto della A10 tra l’allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona, per completare le ispezioni in galleria Borgonovo. Si registrano 20 chilometri di coda in città, altri 12 sull’autostrada A26.

Continua a leggere



L’intera viabilità genovese è andata in tilt con chilometri di code dovute al prolungamento inatteso della chiusura del tratto della A10 tra l’allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona, per completare le ispezioni in galleria Borgonovo. Si registrano 20 chilometri di coda in città, altri 12 sull’autostrada A26.

Continua a leggere

Continua a leggere