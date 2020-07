Genova: il gasometro “é pericolante”, ma tra Covid e burocrazia non si può abbattere



In molti lo vedono come un “enorme bidone della spazzatura” altri come “un monumento di archeologia industriale”. L’ex gasometro, non lontano dal Ponte Morandi, è degradato ma non si può abbattere perché automaticamente vincolato in quanto ex bene pubblico, costruito da oltre 70 anni. Poi c’è anche la questione Covid 19…

