Genova, tra le foto della casa in affitto spuntano piante di marijuana: “Serve al cane”



Mette in affitto una casa ma nella foto a corredo dell’annuncio in rete si vedono floride piante di marijuana sul balcone. È accaduto a Genova e nei guai è finita una donna di 74 anni che si è giustificata dicendo che lo stupefacente era per alleviare i dolori del cane. A scoprirla un agente della polizia municipale appena assunto e arrivato in città da Treviso.

