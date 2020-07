Georgette Polizzi: “Basta chiedermi perché non ho figli. Sono malata e l’adozione è impossibile”



L’ex volto di Temptation Island, malata di sclerosi multipla, si sfoga su Instagram, protestando per quelle che definisce domande “scomode” e “sfacciate” da parte dei fan. Alcuni suoi follower le chiedono con insistenza perché lei e Davide Tresse non hanno figli e non hanno scelto di adottarne: “Basta infierire su una situazione già delicata”.

