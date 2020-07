Già finita tra Noemi Letizia e Luigi Oliva: “Mi ha lasciato perché non le ho regalato i tulipani”



“Questa rottura mi ha annientato”, racconta l’imprenditore ex di Pamela Prati, “Non averla accanto è come vivere un lutto. Ho perso sette chili”. Oliva sostiene di essere stato lasciato quando lui avrebbe iniziato a trascurarla: “È bastato che indirizzassi le mie attenzioni sul lavoro per farla infuriare”.

