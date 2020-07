Giada Pezzaioli e il dramma in gravidanza: “Mi hanno detto che avevo abortito, non era vero”



L’ex candidata a Miss Italia compagna di Giovanni Conversano, incinta per la seconda volta, ha raccontato l’episodio clamoroso che l’ha vista protagonista nei primi mesi di gravidanza. La Pezzaioli spiega di aver subito una minaccia d’aborto: in ospedale, però, le avrebbero detto per errore che aveva perso il bambino.

Continua a leggere



L’ex candidata a Miss Italia compagna di Giovanni Conversano, incinta per la seconda volta, ha raccontato l’episodio clamoroso che l’ha vista protagonista nei primi mesi di gravidanza. La Pezzaioli spiega di aver subito una minaccia d’aborto: in ospedale, però, le avrebbero detto per errore che aveva perso il bambino.

Continua a leggere

Continua a leggere