Giorgio Mastrota sarà nonno bis: la figlia Natalia è ancora incinta



La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è incinta per la seconda volta e prossima al parto, a due anni di distanza dalla nascita di Marlo. Lontana dallo spettacolo (come mamma Natalia, che oggi alleva cavalli e insegna equitazione), la giovane Mastrota vive in montagna e pratica sci alpinismo.

