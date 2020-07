Giovane si tuffa nel lago di Santa Croce e non riemerge: in corso le ricerche



Un giovane è stato visto cadere in acqua e non riemergere nel pomeriggio di oggi nel lago di Santa Croce, nella provincia di Belluno al confine con quella di Treviso. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco sommozzatori. Episodio simile anche a Forte dei Marmi: si sono perse le tracce di un ragazzo che si è tuffato dal pontile della cittadina versiliese.

