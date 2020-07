Giulia De Lellis: “Febbre e placche alla gola. Ho fatto il tampone, non ho il Coronavirus”



Sono giorni complicati per Giulia De Lellis. L’ex gieffina ha la febbre e le placche alla gola. I suoi problemi di salute hanno fatto preoccupare i fan. Così, la ventiquattrenne è intervenuta sui social e in una serie di Instagram Stories ha spiegato di stare un po’ meglio. Poi ha aggiunto: “Ho fatto il tampone, non ho il Coronavirus”.

