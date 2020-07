Giulia De Lellis mette like all’ex Andrea Iannone: “Per la prima volta non sarò in pista”



Il pilota, condannato a 18 mesi di squalifica con l’accusa di doping, commenta la sua assenza dal campionato Moto Gp 2020: “Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista. Mi dispiace non esserci per chi mi ha sempre sostenuto”. Spicca tra i like quello dell’ex fidanzata Giulia De Lellis, oggi legata ad Andrea Damante.

