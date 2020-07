Giulio Berruti conferma la storia d’amore con Maria Elena Boschi: “Sì, sono innamorato”



Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme. La conferma è arrivata proprio dal diretto interessato che nel corso del programma di Rai1, C’è tempo per, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, non ha saputo rispondere se non con sincerità alla domanda “sei innamorato?”. La sua risposta è stata affermativa, nonostante avesse da poco dichiarato di non essere disposto a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata.

